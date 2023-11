Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 15.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.11 4:11) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Osówko od 29 do 34, 135/1, Centrala. 15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Rzyszczewo 1, od 3 do 6, od 8 do 13, 16, 17, 19, 58/5, 62/5, 69/1, Wygoda 1, 3, od 5 do 7, 9, 12, 13, .-541, 111/1, 540, 542/2, 542/3, 542/4. 15.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Pepłówek od 1 do 6, od 9 do 11, od 13 do 16, od 18 do 22, 22a, 23, 24, 24A, od 25 do 28, 30, 31, 33, 60/1, DZ. 57/2, DZ. 58, Pępłówek-66/1, 66/2, Poźrzadło Wielkie 2, od 45 do 52, 228/4, 267/2.

15.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Kinowo od 1 do 8, od 11 do 14, 16, 17, od 19 do 25, 143, 162, 169/1, 36/2, 38, 5, 51/1, 51/2, 6, 7.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Kawno 1, 2, 2A, od 3 do 8, 10, 13, 18, 18A, 18/3, 2/11, 24/2, 24/3, 7/2, Pękanino , 21/4, 25/4 , 26/2.

15.11 od godz. 8:00 do 18:00