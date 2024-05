Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 15.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Przęsocin, ul. Kościelna 2, kościół, dz.nr 460. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław nr 101. 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież ul. Osada Leśna, Leśna dz.nr 21/1. 20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Brzózki 1 do 6a. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17, 105/25. 16.05 od godz. 9:00 do 15:00

Leśno Górne 4 do 10, stadnina koni. 16.05 od godz. 8:00 do 14:00

krótkotrwałe zaniki napięcia dla: Wieńkowo: ul. Sikorskiego, Leśna, dz.nr 338/2, Jasienica: ul. Kopernika, Ogrodowa, Świętej Anny, Piastów 40, 42. 15.05 od godz. 8:00 do 15:00

Turznica 1 leśniczówka. 15.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat stargardzki

Stargard osiedle Tysiąclecia 3

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

Stargard ulica Garncarska 2 oraz 4

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żarowo działka numer 103/7 , 103/6

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

Żarowo działka numer103/37

16.05 od godz. 10:00 do 14:30

Niedźwiedź ul Bażancia działki numer 880/7, 880/12

17.05 od godz. 13:00 do 15:00

Stargard ulica Szarych Szeregów działka numer 43/6

20.05 od godz. 8:30 do 11:30

Brzezina działka nr 8/8

20.05 od godz. 11:00 do 15:30

Stargard osiedle Tysiąclecia 3

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

Chociwel ul. Kołat od 1 do 16, oraz Młynarska od 1 do 24

21.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kobylanka ul. 8 Marca nr 29, 30, 31, 32

21.05 od godz. 8:30 do 14:00