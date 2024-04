Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 14.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Ujejskiego 13, 14, 17 do 27. 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Janickiego 15 do 18. 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szklana 1a, dz.nr 3/25, Metalowa 26, 29 do 34, 64, 64a, 68, 69. 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Bronowicka 25A do 25d, dz.nr 13/16, parking. 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Topolowa 36 do 75, Płońska. 17.04 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Jordana 5 do 7. 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Tatynia 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00

Przęsocin, ul. Ptasia dz.nr 193/13, 197/10, 197/14.

16.04 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 do 46, Piaskowa 1a.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

Tanowo, ul. Gunicka 18c, 18d, 18g, 18h, 18k, 19, 19b, 19c, dz.nr 18, 21, 24, 30, 35/3, 38/4, 38/8, 78/11.

16.04 od godz. 8:30 do 13:00

Tanowo ul. Jeziorna 119A.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Korczaka 57, dz.nr 3335/2.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00