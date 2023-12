Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 12.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Słonowice 1, 3, od 6 do 9, od 12 do 14, od 17 do 19, 21, 22, 22A, 23, 25, od 27 do 33, 33a, 33C, od 35 do 38, 40, od 42 do 47, od 49 do 51, 53, 54, 54A, 54B, 54C, od 55 do 57, 59, 60/3, 60/4, 60/6, 63, 65, 66, od 70 do 76, 88/8, 300, PD-2, PS-2, 0067-278/54, 0067-88/5, 138/3, 139/1, 272/2, 278/63, 60/1 , 88/7, 92/3, DZ. 278/39, PAŁAC. 12.12 od godz. 8:30 do 11:30

Garbno 1, 1A, od 2 do 4, 79/24, Nacław od 1 do 8, 8A, 9, 9A, od 10 do 12, 12B, 13, 14, 14A, 14C, od 15 do 26, 26A, 27, od 29 do 33, 34 A, 34A, 34B, 35 A, 35A, 35B, 36, 36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, ., 5/39, dz. 5/39, Osetno 1, Rekowo 2, 3/11, 3/13, od 5 do 11, 13, 15, 16, od 19 do 21, od 23 do 26, od 29 do 32, od 34 do 38, 10/2, 148/2, 150/1, 181/3, 286, 3/10, 4/19, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 4/32, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41, 4/45, 4/47, 4/6, m4/7, 4/9, 8/2, 9/4, 9/5, Rekowo-289, Rekowo-56/9, Rzeczyca Mała 11/2. 12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Domasławice 4A, 25A, 34, 34B, 34E, od 35 do 38, od 40 do 45, 45A, od 47 do 57, od 73 do 75, 77, 83, 84, 84A, 213, 263, 271, 331/1, 331/2, 345, 36/1, 455/1, 535/11, 535/17, 535/9, DZ. 532/1. 12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Stojkowo 50A, 51, 125, 129/1, Stramniczka od 12 do 17, 17A, 150, 98/1. 12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrociechy od 2 do 4, 5 A, 5 B, od 6 do 11, 13, 14, od 16 do 22, 24, 25, 0088 Dobrociechy-5/36, 5/14, Dobrociechy-2/38, Dobrociechy-2/44, Dobrociechy-2/54, DZ. 2, DZ. 5/14-P, REDUKTOR TELEFONICZNY RŁA, Jatynia od 4 do 9, Jatynka 4, 5, 7, Piaszczyte od 1 do 3.

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat szczecinecki

Silnowo od 9 do 14, 18, 19, od 21 do 25, 27, 28, 28 A, 28A, od 30 do 35, SKLEP, 48/4, 51/3. 51/6, 53/5, Silnowo-11/22, Silnowo-331/10.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat gryfiński

miejscowość Kłosów gmina Mieszkowice, numery od 1 do 37.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gryfino, ul. Wiosenna dz.nr 176/12, 176/13, 760, 761.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00