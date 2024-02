Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 12.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski

Dygowo ulice Kolejowa 12, 14, 15G, 16, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 18C, 19, 21, 23, 25, 75, 261/15, Świerkowa 5, 6, 704, 75/3, 75/7, Zielona 1A, 1C, 1D, 1F, 2, 265/8.

2.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat koszaliński

Maszkowo .

2.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat szczecinecki

Jeziorki 1, 1A, od 2 do 9, od 11 do 15, 15/1, 16.

2.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat gryfiński

Lubanowo od numeru 55b do numeru 55k, działka 198/3, 323/106 oraz budynki od numeru 74A do numeru 84

12.02 od godz. 8:00 do 14:30

Lubanowo od numeru 55b do numeru 55k oraz działka 198/3

12.02 od godz. 8:00 do 14:30