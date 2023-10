Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 11.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Grabowo 1, 2, 2A, od 3 do 5, od 7 do 23, od 25 do 27, 27A, 27B, 28, 174, 179/3, 179/4, DZ. 117/2, Uniedrożyn 1, 2, 16/1. 10.11 od godz. 8:00 do 12:00

Dąbrowa Białogardzka od 14 do 21. 10.11 od godz. 8:00 do 14:00

Kościernica 23, 31, 33, 34A, 35, 35B, od 36 do 38, 41, 41A, 42, 43, 50, 216/2, 217/2. 10.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Powidz 1, 1B, 2, od 4 do 11, 138, 139/3.

10.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grabówko 1, 2, od 4 do 7, 9, 10A, od 11 do 20, 20A, od 22 do 26, 26A, od 27 do 32, 40, 0222 Grabówko-16/3, 24/2, Grabówko-5/4.

10.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat szczecinecki

Spore 34, 35, 35 A, 35B, 36, 36A, 38, 43, 44, 44 A, od 45 do 47, od 49 do 52, 55, 86, 96, 115, 445, obr. Spore dz. 130/11, 0030-130/13, 107/2, Spore-107/1, 125/1, 138/4, 141/3, DZ 130/4, Spore-106, Spore-130/12, Spore-130/2, Spore-130/5, Spore-139/10, Spore-145, Spore-200/1.

10.11 od godz. 9:00 do 13:00