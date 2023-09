Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 11.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Klępczewo od 12 do 18, od 20 do 24, 28.

9.11 od godz. 9:00 do 17:00

powiat białogardzki

Kikowo od 1 do 3, 3A, od 4 do 8, 8/5, od 10 do 15, 15/3, 16, 15/6, 27/4.

9.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Ostrowice 72, 73, 74A, od 75 do 78, 78A, 79, od 81 do 84, 87, 88, 90, 90A, 91, 91A, 91B, 92, 92"B", 92A, 93, 174, Ostrowice-230/13, Ostrowice-304/4.

9.11 od godz. 9:00 do 14:00

Dobrosław 4B, 5a, od 6 do 9, 12/35, 0015 Siecino-12/44, 12/98,12/99, Dobrosław-12/45, Siecino 1, 1"B", 1C, 2"A", 2B, 6, 33, 0015 Siecino-12/30, 0015-Siecino-12/76, 33/11, 33/13, 38/10, 42/5, Siecino-12/25, Siecino-12/46, Siecino-12/69, Siecino-12/86, Siecino-12/88, Siecino-12/95, Siecino-212, Siecino-213, Siecino-215, Siecino-217, Siecino-22/23, Siecino-221, Siecino-222, Siecino-223, Siecino-225, Siecino-226, Siecino-227, Siecino-228, Siecino-229, Siecino-230, Siecino-233, Siecino-235, Siecino-238, Siecino-243,244, Siecino-245, Siecino-248, Siecino-249/3, Śródlesie 1.

9.11 od godz. 9:00 do 14:00