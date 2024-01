Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 10.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat sławieński

Słowinko od 10 do 13, KOL.7, Słowino od 5 do 7, 10, 11, 11/12, 12, 13, 15.

1.10 od godz. 8:00 do 18:00

Karwice od 10 do 13, od 15 do 20, Miłomyśl 1, 2, Sęczkowo od 2 do 6, 6A, od 7 do 9, od 11 do 13, 13/3, od 15 do 20, 20A, od 22 do 24.

1.10 od godz. 8:00 do 18:00

Szczecin

Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33.

11.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Południowa 23.

15.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Niklowa 12, 12c.

15.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Otwocka 28 do 30, Gierczak 36 do 38.

15.01 od godz. 8:00 do 15:30