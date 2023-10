Będzie nowoczesny system przeciwpożarowy w Wolińskim Parku Narodowym

Dziś po południu podpisano w urzędzie wojewódzkim porozumienie w tej sprawie. Prawie 5 mln zł pochodzi z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. System przeciwpożarowy ma objąć m.in. nowoczesne dostrzegalnie dymu, łączność cyfrową, hydranty, współpracę ze strażą pożarną m.in. z OSP Kluczewie sąsiadującym z Wolińskim Parkiem Narodowym. Dostrzegalnie za pomocą specjalnych algorytmów będą mogły ocenić zagrożenie pożarem, odległość smugi dymu itp. W razie potrzeby mają zastępować człowieka, np., gdy go zabraknie na stanowisku, czy źle się poczuje. Taki system działa już w Lasach Państwowych.

- To historyczna chwila dla wolińskiego parku, bo to jeden z najistotniejszych programów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W całej Polsce przeznaczyliśmy na to 60 mln zł. Program był konsultowany ze strażakami, aby tak ochrona w parkach była elementem większego systemu i w razie potrzeby była najbardziej skuteczna - mówił Sławomir Mazurek, wiceszef NFOŚiGW.