Bardzo ważny wyjazdowy sukces Sandra Spa Pogoni Szczecin

Pogoń przystąpiła do spotkania wzmocniona. W ostatnich dniach klub zdecydował się zatrudnić dwóch kolejnych zawodników z Ukrainy. Władysław Zalewski i Maksym Viunyk w niedzielę nie byli kluczowymi zawodnikami, ale przydali się w tzw. rotacji.

Główne role w drużynie Pogoni odegrali liderzy - Paweł Krupa i Łukasz Gierak. Razem zdobyli 14 bramek, a Krupa kolejny raz może być brany pod uwagę w głosowaniu na gracza kolejki. Dzielnie wspomagali ich pozostali zawodnicy i bramki rozłożyły się na większość grających.

Mecz trzymał w napięciu do ostatnich akcji. Piotrkowianin lepiej rozpoczął spotkanie, a Pogoń tylko raz w Ipołowie potrafiła wyjść na prowadzenie. Było to w 6. minucie spotkania po bramce Krupy. Tak to gospodarze dominowali, ale ich najwyższa przewaga to różnica trzech bramek (dwukrotnie 9:6 i 10:7).

W II połowie role się odwróciły. Pogoń rzuciła na otwarcie tej części trzy bramki z rzędu, ale Piotrkowianin odpowiedział jeszcze mocniej, bo czterema trafieniami.