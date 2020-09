Bardzo dobry początek Armady w dziewiątkach [ZDJĘCIA]

Ze względów pandemii w tym roku odwołano normalne rozgrywki ligowe w kraju, w formule 11-osobowej. Zamiast tego zaproponowano rywalizację w odmianie dziewięcioosobowej, gdzie kwarty są krótsze, a co za tym idzie jest mniej spięć boiskowych. Grają ci, co się zgłosili – nie było przymusu dla wszystkich. Zasada jest prosta – drużyny biorą udział w turniejach (dla 3 ekip), a najlepszych osiem awansuje do play-offów.

Armada Szczecin była gospodarzem zawodów z udziałem Armii Poznań i Barbarians Koszalin. I z tej roli wywiązała się świetnie – wygrała oba mecze: z poznaniakami 22:14, z Koszalinem 42:0.

- Wygraliśmy, ale też było dużo błędów, brakuje rytmu meczowego, widać krótki okres przygotowawczy i przejście na inną formułę rozgrywek – mówi Tomasz Leszczyński, menedżer Armady. - Liga będzie ciekawa, widać to po wynikach nie tylko naszego turnieju.