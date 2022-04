Artur Skowronek: Pogoni najbardziej kibicuję. To jest ten moment

Artur Skowronek obecnie jest szkoleniowcem pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, ale wcześniej pracował w ekstraklasie. Debiutował w niej w 2012, gdy był trenerem Pogoni Szczecin. Tamta jesień była dobra dla beniaminka ze Szczecina, ale wiosną pojawił się kryzys i klub odsunął młodego szkoleniowca. Trener pracował Polonii Bytom, Widzewie, GKS Katowice, Olimpii Grudziądz, Wigrach Suwałki, Stali Mielec i Wiśle Kraków.

Trzy zespoły na czele PKO Ekstraklasy, każdy z taką samą liczbą punktów. Sześć kolejek do końca. Faworyta nr 1 w walce o mistrzostwo ciężko wskazać?

Artur Skowronek: Tak, a dla takiego postronnego kibica to naprawdę piękna sprawa, bo emocje gwarantowane są praktycznie do samego końca. Cały czas jest to stykowa sytuacja, a ostatnia kolejka tak się poukładała, że w zasadzie nikt nie zyskał i nie stracił. Szkoda, że Pogoń nie odskoczyła przeciwnikom, bo miała ku temu okazję, a jej kibicuję najbardziej.