Amerykański film znów w Szczecinie! Kolejna duża produkcja. Rusza casting dla aktorów i statystów

Twórcy filmu nie zdradzają szczegółów dotyczących fabuły, ani samej produkcji. Udało nam się jednak dowiedzieć, że scenariusz jest już gotowy i został stworzony specjalnie pod Szczecin.

- Myśląc o produkcji na terenie Szczecina, myślimy również o mieszkańcach miasta, by w miarę możliwości zaangażować ich do projektu – mówi Damian Ratajczak, koproducent. – Chcielibyśmy, by w obsadzie znalazły się osoby ze Szczecina.