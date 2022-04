Amerykanin się obraził i w Kingu Szczecin już nie zagra. A miał być liderem

Threatt dołączył do zespołu jesienią, w trakcie I rundy. King potrzebował wzmocnień, a wybór padł na zawodnika dobrze znanego z występów w Stali Ostrów i Spójni Stargard. - Szeryf. Będzie chciał rządzić na parkiecie - przestrzegali.

- Postaram się wkomponować go do drużyny, by nie pomniejszyć roli Kuby Schenka, ale dać dużo możliwości drużynie - mówił trener Arkadiusz Miłoszewski.

Transfer Threatta to dużo rozczarowanie. Zawodnik miał sporo problemów zdrowotnych, przechorował koronawirusa i dopiero w końcówce rundy zasadniczej zasygnalizował zwyżkę formy. Wydawało się, że będzie ważnym ogniwem w play-off.

Pierwszy mecz w Słupsku rozpoczął na ławce rezerwowych. I choć grał dużo - niewiele wnosił plusów.

- Niektórzy zawodnicy obrazili się na decyzje kadrowe - mówił Miłoszewski po pierwszym meczu. Nazwiskami nie rzucał, ale już w drugim spotkaniu drużyna radziła sobie bez Threatta. To samo w trzecim meczu. Zawodnik w połowie spotkania pojawił się na hali, drugą połowę oglądał z sympatykami Czarnych, ale chętnie pozował do zdjęć.