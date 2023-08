Alexander Gorgon: Gent? Wiemy, co nas czeka, ale naszym celem będzie pozytywny rezultat

Przed rewanżem trzeba się psychicznie podnieść i nie ma co patrzeć do tyłu. Cieszę się, że mamy wsparcie kibiców – mówi doświadczony pomocnik Pogoni Szczecin Alexander Gorgon.

Pogoń jest po dwóch porażkach z rzędu. W poprzednią środę poległa w Gandawie 0:5 w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, a w niedzielę przegrała z Radomiakiem Radom w ramach 4. kolejki PKO Ekstraklasy. W meczu z Radomiakiem wrócił Pan do pierwszego składu Pogoni. Występ pozytywny, ale zabrakło dobrego wyniku.

Wiadomo, że z wyniku byliśmy niezadowoleni. Chcieliśmy na swoim boisku znowu pokazać tę naszą grę, a przecież przyszło dużo kibiców. Chcieliśmy lepiej się zaprezentować niż w spotkaniu w Belgii, ale niestety, nie było w naszej grze odpowiedniej świeżości, byliśmy po prostu za wolni o jedną myślę. Radomiak dobrze na nas wyszedł i trzeba było mu pogratulować. W tym meczu drużyna zmarnowała z 5-6 bramkowych sytuacji, które powinna wykorzystać.

To prawda. Już do przerwy mieliśmy 2-3 bardzo dobre sytuacje już w pierwszej połowie. Naprawdę dużo nie brakowało, byśmy zdołali wyrównać lub zdobyć kontaktową bramkę przed przerwą, a wtedy druga połowa wyglądałaby inaczej. Przy stracie dwóch bramek podejmowaliśmy coraz więcej ryzyka i naturalnie goście nas kontrowali. Piłka nie chciała wpaść, ale i my nie byliśmy sobą. Brakowało normalnej energii. Gdybyśmy strzelili tę pierwszą bramkę to publika poniosłaby nas do lepszego wyniku końcowego.

Tylko dyspozycja dnia decydowała?

Powiem tak: generalnie drużyna nie jest przyzwyczajona w ostatnich latach, by grać mecze co 3-4 dni w Polsce i w Europie. Wiadomo, że kiedyś mogło się to odbić. I trafiliśmy na taki dzień w meczu z Radomiakiem. Psychicznie i fizyczne nie byliśmy w stanie się podnieść. Ale Radomiak też pokazał sporą klasę. Dobrze, że szybko mamy kolejną okazję do pokazania większej jakości.

Tyle, że przeciwnik dużo trudniejszy, bo Gent u siebie zagrał o klasę lepiej.

Nie zmienia to naszej sytuacji. Już poznaliśmy przeciwnika, wiemy, co nas czeka, ale naszym celem będzie pozytywny rezultat. Jesteście w stanie zagrać tak dobry mecz jak w pierwszym kwadransie po przerwie w Gandawie?

To zawsze jest pytanie: na ile ci pozwoli przeciwnik. Wiadomo, że w polskiej ekstraklasie my staramy się narzucać swoje warunki gry. Czasami nam to lepiej wychodzi, a jak jest słabszy dzień to są problemy. Są takie fazy, że gorzej idzie, a część zawodników zaczyna za dużo negatywnie myśleć. Przed rewanżem trzeba się psychicznie podnieść i nie ma co patrzeć do tyłu. Cieszę się, że mamy wsparcie kibiców, ale wiemy, że ich cierpliwość nie będzie trwała na wieki. Wspólnie możemy więcej, spróbujemy z ich pomocą wydostać się z trudniejszego okresu. Rozmawiał Jakub Lisowski

