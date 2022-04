Akcja Dziewczyny na Politechniki w Akademii Morskiej w Szczecinie

7 kwietnia będzie okazją, by zajrzeć na dawno niewidziany statek Nawigator XXI, a także odwiedzić laboratoria i symulatory na wszystkich wydziałach. Uczestnicy akcji wejdą na mostek nawigacyjny, zobaczą, jak działa siłownia okrętowa, odwiedzą największe statki i magazyny za pomocą technologii VR, poznają tajniki automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, a także zaprzyjaźnią się ze sztuczną inteligencją.

Akcja „Perspektyw” to także okazja do wysłuchania prelekcji na temat ochrony środowiska, rozwoju technologii, nowoczesnej nawigacji. Przed słuchaczami wystąpią: Magdalena Klera-Nowopolska z Polenergii SA, dr inż. Agnieszka Deja oraz mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska z Akademii Morskiej.