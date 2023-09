Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin: Na miejsce w składzie trzeba zapracować

Młody pomocnik po raz pierwszy zagrał w podstawowym składzie i wypał dobrze.

- Zagrał świetnie. Względy taktyczne przesądziły, że musiał opuścić boisko – mówił trener Jens Gustafsson.

Przyborek po meczu zachował się z klasą i z dziennikarzami rozmawiał.

- Zmiana? To normalna kolej rzeczy. Wchodzi świeży zawodnik, daje więcej energii i często gra lepiej – stwierdził pomocnik. - Staram się prezentować jak najlepiej, ale nie mogę myśleć, że miejsce w „11” mi się należy. W tak mocnym klubie nikt nie może się czuć zbyt pewnie. Trzeba na to miejsce zapracować. Wiem, że teraz jeszcze ciężej muszę pracować, by łapać kolejne minuty.

Pogoń przegrała po raz czwarty z rzędu w PKO Ekstraklasie i okopuje się w dole tabeli. Kryzys jest duży.

- Szkoda meczu z Zagłębiem, punktów, które nam uciekły. Ciężko coś powiedzieć, ale przed nami rozmowa o tym spotkaniu i analiza. Piłkarze Zagłębia postawili przed nami trudne zadanie, ale mieliśmy swoje okazje i jakbyśmy raz trafili to mogło się to inaczej ułożyć – mówił Przyborek. - Nie ma co się teraz skupiać na tabeli. Każdy z każdym może wygrać i przegrać. Przerwa dużo nam da.