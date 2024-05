80. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Wystawa IPN na pl. Zgody w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Na otwarcie wystawy przyjechali też jej współtwórcy, naukowcy z wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, profesorowie Bogusław i Michał Polakowie. Pierwszy z nich podkreślił, że Polacy brali udział nie tylko w głównym natarciu decydującej fazy walk.

Otwarta w środę wystawa składa się z 21 plansz. Opowiada o działaniach zbrojnych 2 Korpusu Polskiego związanych ze zdobyciem Monte Cassino przedstawiając bitwę z perspektywy polskiej, alianckiej i niemieckiej. Zawiera zdjęcia, wśród których są także dotąd niepublikowane i nieznane.

- Chcieliśmy pokazać nie tylko zmagania żołnierzy o masyw góry, ale także drogę jaką przebyli uczestnicy bitwy zanim do niej dotarli. Losy przyszłych żołnierzy były bardzo często tragiczne. Wielu z nich nie doszło do Włoch - poumierali po drodze z chorób i wyczerpania. Przeszli wcześniej zsyłkę, więzienia, katorgę. Każdy z tych życiorysów nadaje się na scenariusz niezwykłego filmu. Mamy zdjęcia jak wyglądali zanim jeszcze dotarli do punktów rekrutacyjnych. Wyglądali rozpaczliwie. Zabiedzeni, w łapciach, podartych szmatach. Godne podkreślenia jest również to, że naprzeciwko nich stanęli doborowi żołnierze niemieccy. Wojskowa elita.