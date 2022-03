56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2022: Poznaliśmy program! Co nas czeka?

56. Przegląd Teatrów Małych Form "Kontrapunkt" odbędzie się między 21 a 29 kwietnia 2022 roku.

- Nauczyliśmy się żyć i pracować w kryzysie, w pandemii i jej kolejnych falach, przy ograniczeniach, jakie powodują. Nauczyliśmy się organizować festiwale hybrydowe, w dystansie, w sieci. Przyjmowaliśmy te lekcje z pokorą. Teraz musimy zmierzyć się z sytuacją stawiającą pod znakiem zapytania cały dotychczasowy porządek. Wojna trwająca za naszą wschodnią granicą, napływ uchodźców niespotykanej skali, inflacja i wzrost kosztów. Jednak w dalszym ciągu planujemy festiwal jak za minionych, dobrych czasów - mówi Marek Sztark, dyrektor Kontrapunktu. - Byłem na premierze we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w dniu, w którym zbombardowano teatr na Ukrainie. Po spektaklu na scenę wyszły aktorki z ukraińską flagą i chciały coś powiedzieć, ale nie dały rady, bo się rozpłakały. Myślę, że mamy wielkie szczęście, że możemy chodzić do teatru. Miejmy nadzieję, że festiwal się odbędzie i to radość i uśmiech będzie gościć na naszych twarzach, a nie smutek i płacz. Ten festiwal to dla nas możliwość i chęć rozmowy o dobru.