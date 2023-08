500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 19.08.2023

Czy będą dodatkowe pieniądze dla osób pracujących? Szczegóły w galerii

- Przypominam, że oprócz 500 plus są jeszcze korzyści związane z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi rodzin wielodzietnych, obniżeniem podatku PIT z 17 do 12 procent. Oczywiście są propozycje innych rozwiązań, które będą wspierać rodziny, ale bardziej w kontekście uelastycznienia form zatrudnienia, czyli łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci - mówił Stanisław Szwed.

Jak podają eksperci, gdyby świadczenie "500 plus na każde dziecko" byłoby waloryzowane, tak jak na przykład emerytury, obecnie wynosiłoby 700 złotych. Rząd jednak na ten moment nie planuje podwyżki świadczenia. Wprowadził natomiast nowe dodatki dla rodziców, takie jak m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i świadczenie dla dzieci w żłobkach. Pojawia się również pomysł dodatków dla pracujących. Potwierdził to w rozmowie z dziennikiem "Fakt" sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

500 plus dla małżeństw

Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Jak tłumaczą pomysłodawcy petycji, takie pary często mają ogromny problem, aby się utrzymać.

Czy 500 plus będzie waloryzowane?

Przypomnijmy, że program "Rodzina 500 plus" dla osób wychowujących dzieci istnieje od 2016 roku. Na samym początku program ten przewidywał, że każda rodzina, która posiada dwoje dzieci otrzyma 500 zł, w ramach rządowego wsparcia wychowawczego aż do ukończenia 18 roku życia przez dziecko. Następnie w programie naniesiono poprawki tak, że 500 plus obejmowało każde dziecko.