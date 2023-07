50 dni wolnych od pracy dla honorowych dawców krwi! Sprawdź szczegóły i zobacz kto będzie mógł liczyć na dodatkowe dni wolne 17.07.2023

Dni wolne od pracy za oddanie krwi. Sprawdź szczegóły

Wielokrotnie zdarza się, że honorowi krwiodawcy oddają tylko płytki krwi. W takiej sytuacji według nowej ustawy, którą na najbliższym posiedzeniu w poniedziałek 21 lutego zajmie się Senat, mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. Przerwa między donacjami w przypadku kobiet oraz mężczyzn to minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy.

Jeszcze więcej dni wolnego mają dawcy osocza. Co do zasady osocza nie można oddawać częściej niż co 2 tygodnie. Oznacza to maksymalnie 24 donacje w ciągu roku, więc dawca może skorzystać z 48 dni wolnego w pracy.