2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 17.10.2023

Waloryzacja emerytury w 2024 roku

Początkowo przewidywany wskaźnik był na poziomie 10,19 proc. w 2024 r. Rząd przewiduje jednak podwyżkę emerytury i rent na poziomie 12,3 proc. To nadal dwucyfrowy wynik, jednak nie tak duży jak w 2023 roku - 14,8 proc. Sprawdź wyliczenia, jak przewidywany wskaźnik wpłynie na wypłacane emerytury w 2024 roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, w 2024 mogłaby wzrosnąć do 1750,30 zł brutto.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku w marcu, jest to zagwarantowane ustawą. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 proc. Ponadto świadczenia do kwoty 1700 zł brutto, zostały podwyższone o gwarantowane 250 zł brutto. Była to największa podwyżka emerytur od wielu lat.

Możliwy jest również wariant z marca 2023 roku, czyli waloryzacja kwotowo-procentowa z gwarantowaną podwyżką dla najniższej emerytur. Waloryzacja kwotowa dla najniższych emerytur jest bardziej korzystna, waloryzacja procentowa natomiast opłacała się przy wyższych świadczeniach. Rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, lub nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku.