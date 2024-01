20.Wielka Gala Ślubna. Największe targi ślubne na Pomorzu

Wielka Gala Ślubna to największe na Pomorzu Zachodnim targi ślubne. To jedyne takie miejsce, w którym raz do roku spotykają się przedstawiciele branży ślubnej z tysiącami narzeczonych z województwa i okolic. Głos jest patronem imprezy, a organizatorem portal e-wesele.pl.

Na Gali najlepsze i najważniejsze firmy z regionu oraz z Polski prezentują najnowsze kolekcje i oferty odpowiadające aktualnym trendom. Imprezie towarzyszy Festiwal Mody Ślubnej – stroje dla pary młodej w okazyjnych cenach.

- Festiwal Mody Ślubnej to okazja zakupu sukni lub stroju dla pana młodego w mega okazyjnej cenie. Duża oszczędność czasu i pieniędzy. Ogromny wybór firm oferujących szeroki wachlarz usług, produktów niezbędnych do organizacji ślubu i wesela. Okazja do spotkania face to face z potencjalnymi podwykonawcami. Możliwość porównania wielu ofert, usług, produktów. Możliwość zawarcia umów współpracy, rezerwacji terminów. Wyjątkowe oferty i rabaty przygotowane przez wystawców. Konkurs towarzyszący Gali z wieloma wartościowymi nagrodami. Okazja do poznania trendów obowiązujących w nadchodzącym sezonie. Bogaty program pokazów, występów i prezentacji na scenie. Bezpłatne warsztaty i konsultacje prowadzone przez doświadczone wedding plannerki - zachęcają organizatorzy.