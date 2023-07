14. emerytura na stałe! Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji 28.07.2023

Kiedy 13. i 14. emerytura w 2023 roku? Szczegóły w galerii

Gwarancja wypłaty 13. i 14. emerytury

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że PiS będzie tworzyło gwarancje wypłaty 13. i 14. emerytury. Od 1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.