100 pracodawców z tysiącem ofert pracy! Już w środę 25 października w Netto Arenie

Targi Pracy to znakomita okazja dla pracodawców i osób poszukujących pracy na spotkanie się i nawiązanie kontaktów zawodowych. Targi organizowane są po to, by pomóc osobom szukającym pracy w znalezieniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu nowych, utalentowanych pracowników. Impreza jak co roku przyciąga liczne grono pracodawców z całego Pomorza Zachodniego jak również z kraju i zagranicy, z konkretnymi ofertami zatrudnienia zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających nowych perspektyw w swoim życiu zawodowym.

Poszukiwani będą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak pracownicy produkcyjni, osoby z doświadczeniem zawodowym, jak i chętni do przyuczenia, odbycia stażu, czy praktyki. Wielu pracodawców oferować będzie różnorodne szkolenia czy kursy przygotowawcze dla kandydatów do pracy.