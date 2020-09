100. kamienica w Szczecinie przejdzie gruntowny remont. Zobacz, jak wyglądają już odnowione. ZDJĘCIA

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w ostatnich latach udzielił wsparcia finansowego mieszkańcom na remonty już stu kamienic na poziomie 22 mln zł.

- Gdyby zebrać te odnowione budynki przy jednej ulicy, to tak jak gdyby wyremontować prawie wszystkie kamienice np. przy al. Krzywoustego w Szczecinie. Cieszymy się że jako spółka możemy przyczyniać się do rewitalizacji naszego miasta - mówi Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego - właśnie podpisaliśmy umowę pożyczkową z kolejną wspólnotą mieszkaniową. To wyjątkowa umowa, bo dotyczy ona remontu setnej już kamienicy w naszym mieście. W tym przypadku, tak jak w wielu innych, z naszej pożyczki finansowane jest aż 75 proc całej inwestycji. Bez naszego wsparcia, mieszkańcom trudno byłoby wykonać samodzielnie remont. Do tego sama pożyczka jest na bardzo atrakcyjnych warunkach - bez ukrytych opłat, z niskim oprocentowaniem i dogodnym okresem spłaty wynoszącym nawet 20 lat.